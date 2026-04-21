Attualità
Terna, società: “Di Foggia disponibile ad accordo con rinuncia dell’indennità”
(Adnkronos) – L'amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia, comunica la società in una nota, "ha manifestato la sua disponibilità alla sottoscrizione di un accordo finalizzato alla rinuncia dell’indennità di fine rapporto". L’azienda, aggiunge la nota, "diffonderà ulteriori comunicazioni al completamento delle procedure previste dalla normativa e nel pieno rispetto dei principi di corporate governance".
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Pubblicato il 21 Aprile 2026