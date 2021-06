Terminati i lavori di messa in sicurezza della SP 44

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale n. 44 “Serracapriola-Chieuti-Torre Fantine”, dell’importo complessivo di € 300.000,00, finanziati con fondi di bilancio della Provincia. La SP 44 è un’arteria di circa 14 km, di fondamentale importanza per l’economia turistica ed agricola del territorio dell’Alto Tavoliere.

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, dichiara: “Esprimo grande soddisfazione per questa nuova opera portata a termine e per essere riuscito, con l’ausilio degli uffici provinciali, ad onorare un impegno assunto con i Sindaci e gli Amministratori di Serracapriola e di Chieuti. Con questo intervento è stata messa la parola fine allo stato di degrado e di pericolosità della sp 44. Il nostro impegno non è terminato, poiché abbiamo la consapevolezza che c’è ancora tanto da fare per mettere in sicurezza la rete viaria provinciale”.

