Terminate le operazioni di bonifica a coppa cucita

Sono terminate con successo le operazioni di bonifica della zona Coppa Cicuta a seguito del ritrovamento di ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale.

Le operazioni sono state condotte dal nucleo artificieri dell’11° Reggimento Genio Guastatori, unità specialistica alle dipendenze della Brigata meccanizzata “Pinerolo”, col coordinamento del Maggiore Massimo Ducange, in sinergia con la Polizia Locale del comune di San Giovanni Rotondo.

«Ho tenuto a ringraziare personalmente l’11° Reggimento nella persona del Maggiore Ducange, per aver condotto brillantemente le operazioni di bonifica, in tempi rapidi e in piena sicurezza» ha fatto sapere il sindaco Michele Crisetti.

Ripristinata la viabilità dell’area.



Pubblicato il 22 Aprile 2023