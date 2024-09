Teramo, incendio in fabbrica chimica: nube di fumo. L’appello: “State a casa” – Video

(Adnkronos) – Incendio nell’azienda chimica Kemipol con sede nella zona industriale di Scerne di Pineto, a Teramo. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Fiamme altissime e fumo denso che ha raggiunto anche i comuni vicini. In corso l'evacuazione delle fabbriche vicine. I vigili urbani di Pineto hanno diffuso una nota: “A tutti i cittadini del comune di Pineto… Vi autorizziamo a rinchiudervi dentro le vostre abitazioni. Non bisognerà uscire fino a quando l'incendio della Kemipol, impianto chimico della zona industriale non verrà spento". Così il sindaco della confinante Roseto degli Abruzzi: "L’Amministrazione comunale rende noto che, a seguito dell’incendio divampato nella zona industriale di Scerne di Pineto, visibile anche dalla città di Roseto degli Abruzzi e dai comuni limitrofi a causa del fumo nero che si propaga nei cieli, il sindaco Mario Nugnes è in contatto con il sindaco di Pineto, Alberto Dell'Orletta, la Prefettura e gli enti competenti per monitorare la situazione e adottare eventualmente le misure necessarie. Si invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali. Inoltre, si raccomanda alla popolazione di chiudere porte e finestre per limitare l’ingresso di fumo nelle abitazioni”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Settembre 2024