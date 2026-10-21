Attualità

Tentato femminicidio a Bari, prova a dare fuoco alla ex con alcol e accendino

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Con le accuse di tentato femminicidio e maltrattamenti in famiglia, a Bari la Polizia ha arrestato un pregiudicato che è accusato di aver tentato di dare fuoco alla ex moglie, lo scorso 9 ottobre. La squadra mobile ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari, in un’inchiesta coordinata dalla Procura di Bari. 🔴Segui Adnkronos su Google: https://profile.google.com/cp/CgovbS8wNHk5OTRq ⏯️🆕Per non perdere altre video notizie iscriviti al nostro canale Youtube


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

A Piacenza torna T3 Expo, l’allestimento di veicoli industriali al centro della transizione ecologica

4 minuti fa

Dal governo 480 milioni, ma la protesta dei tir continua

6 minuti fa

Milan, infortunio per Goncalo Ramos: salta il Bournemouth, derby a rischio

12 minuti fa

Inps, Ricci: “”La collaborazione con le imprese per estendere la domanda virtuale di maternità””

20 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio