Tentato femminicidio a Bari, prova a dare fuoco alla ex con alcol e accendino

Con le accuse di tentato femminicidio e maltrattamenti in famiglia, a Bari la Polizia ha arrestato un pregiudicato che è accusato di aver tentato di dare fuoco alla ex moglie, lo scorso 9 ottobre. La squadra mobile ha eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari, in un’inchiesta coordinata dalla Procura di Bari. 🔴Segui Adnkronos su Google: https://profile.google.com/cp/CgovbS8wNHk5OTRq ⏯️🆕Per non perdere altre video notizie iscriviti al nostro canale Youtube



Pubblicato il 21 Ottobre 2026