Tentata rapina ai due furgoni portavalori sull’autostrada A14, arrestati tre cerignolani

Tre milioni di euro è la somma che gli autori della tentata rapina ai due furgoni portavalori sull’autostrada A14 non sono riusciti a rubare. È quanto ha dichiarato il procuratore di Macerata, Giovanni Fabrizio Narbone, nella conferenza stampa di questa mattina nella caserma dei carabinieri del capoluogo di provincia. Confermati i tre arresti dei carabinieri e della polizia giudiziaria di Macerata, di cui uno ferito, per rapina pluriaggravata a due portavalori della società Mondialpol, verso le 18 di ieri, su carreggiata sud dell’autostrada A14, tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche, nel territorio del comune di Porto Recanati. I rapinatori sono scappati verso i campi e solo tre sono stati presi, originari di Cerignola (Foggia). Il terzo è stato ferito a una gamba durante lo scontro a fuoco con le guardie giurate, rimaste illese, ed è stato prima portato all’ospedale di Civitanova Marche, poi al reparto di chirurgia di Torrette (Ancona). Le prime due persone arrestate sarebbero state fermate dai carabinieri di Macerata mezz’ora prima, scoperte in una strada di campagna di Porto Potenza, con un furgone che conteneva due moto. La procura valuta l’ipotesi del reato di tentato omicidio in base alla modalità con cui si è svolto l’assalto. Secondo le prime ricostruzioni, almeno sette persone sarebbero coinvolte nella tentata rapina. Avrebbero bloccato i mezzi con chiodi a tre punte, sparato con armi semiautomatiche, Kalashnikov e AK-44, e tentato di far esplodere i furgoni. Cinque autovetture sono andate a fuoco e gli incendi sono stati spenti dai vigili del fuoco di Civitanova Marche e Osimo. La polizia giudiziaria e la procura di Macerata indagano sul caso.



Pubblicato il 28 Ottobre 2025