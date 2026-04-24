Tentano di rubare la corona della Madonna nera, furto non riuscito

Armati di mazza hanno colpito ripetutamente la teca che custodisce la Madonna Nera e il Bambin Gesù, senza riuscire a infrangere il vetro, che ha resistito all’assalto. È accaduto l’altra notte al santuario della Madonna dell’Incoronata a circa una decina di chilometri da Foggia. “Il tutto è accaduto alle 4 del mattino – spiegano dal Santuario – anche perché abbiamo visionato le telecamere. Due persone sono entrate dalla parte retrostante del Santuario e hanno tentato di spaccare il vetro forse nel tentativo di rubare le corone che comunque non hanno un grande valore economico, ma simbolico. Il tutto è durato circa una decina di minuti”. Il gesto ha suscitato forte indignazione a Foggia. La comunità religiosa si è subito raccolta in preghiera. Non è la prima volta che il santuario viene preso di mira. Nel 2011 fu rubata una preziosa corona d’oro donata dai fedeli. Sull’accaduto sono in corso indagini delle forze dell’ordine. “Colpire un luogo di fede così profondamente radicato nella nostra comunità. E farlo a poche ore dall’apertura delle celebrazioni per il 1025° anniversario delle apparizioni è un gesto che non può che suscitare indignazione.Esprimo la mia piena solidarietà alla comunità dei fedeli e a quanti custodiscono il Santuario”. Così la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo.



Pubblicato il 24 Aprile 2026