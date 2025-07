Tenta di salire sul palco durante il concerto di Al Bano, fermata dalla sicurezza

(Adnkronos) – Durante il concerto di Al Bano a Porto Santo Stefano, per la serata conclusiva del Festival dell'Argentario, una donna ha cercato di salire sul palco, ma è stata bloccata dal personale della sicurezza. L'artista ha continuato a cantare senza accorgersi dell'episodio. La notizia è riportata dal quotidiano "Il Tirreno". La donna, sulla quarantina, è stata notata mentre si aggirava ripetutamente sotto il palco con un bicchiere di birra in mano. Il suo comportamento ha attirato l'attenzione degli addetti alla vigilanza, impegnati nel servizio di sicurezza dell'evento, che l'hanno invitata ad allontanarsi già due volte. Nonostante ciò, ha tentato di salire sul palco, ma è stata fermata da due operatrici prima che potesse raggiungere il cantante. Sono intervenuti anche i carabinieri, poiché la donna sosteneva di avere il diritto di rimanere sul palco o nei suoi pressi. La situazione ha generato un breve momento di confusione, che però non ha avuto alcun impatto sull'esibizione di Al Bano, rimasto ignaro dell'accaduto fino al termine dello spettacolo. Informato in seguito, il cantante ha ringraziato la sicurezza e tutto il personale presente per aver garantito il corretto svolgimento della serata. Al Bano ha offerto un concerto memorabile, proponendo i suoi brani più celebri – Nel sole, Ci sarà, Felicità, È la mia vita – e raccontando aneddoti e momenti della sua carriera, intervistato sul palco da Gigi Marzullo. Nell’incantevole scenario marino dell’Argentario, ha parlato anche del suo ultimo libro, "Il sole dentro" (Mondadori), prima di concludere la serata tra selfie e autografi con il pubblico. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Luglio 2025