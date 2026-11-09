Attualità

Tensione sul ring, Tony Effe perde la pazienza e risponde ai fischi: il video virale

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Tony Effe finisce, nuovamente, nella bufera. L’incontro di kickboxing che si è svolto all’Allianz Cloud di Milano tra Fabrizio ‘Pongo’ Ruggiero e Aleksandre Mukbaniani è finito tra le polemiche l’incontro. A conquistare il ‘Titolo Europeo PetrosyanMania’ nella categoria 60 kg è stato il fighter calabrese, ma il verdetto dei giudici non è stato accolto bene. Dagli spalti infatti sono partiti i fischi da parte di chi riteneva che a meritare la vittoria fosse l’avversario georgiano. Ruggiero ha vinto l’incontro, ma una parte del pubblico non era d’accordo con il verdetto. Tony Effe, presente per sostenerlo, ha reagito alle proteste e ha finito per litigare con gli spettatori. 

 

 

Tra i sostenitori di Ruggiero c’era anche Tony Effe, grande amico del fighter, che non ha gradito la reazione del pubblico e ha risposto ai contestatori salendo sul palco e facendo gesti offensivi. Il rapper è stato così coinvolto nella discussione, diventando a sua volta bersaglio di fischi e insulti. L’amico, come si vede dal video diventato virale sui social, ha provato a trattenerlo, ma con scarsi risultati. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sesso, l’allarme degli andrologi: “Due uomini su tre credono a fake news”. Dall’erezione ai testicoli, la top ten delle bufale

13 minuti fa

Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti a scambiare fino a 1.500 prigionieri”. Nuovo round di colloqui ad Abu Dhabi

18 minuti fa

Terrorismo, ex Br Bertulazzi evade dai domiciliari a Buenos Aires: è caccia all’uomo

1 ora fa

“Mio figlio malato di cuore, il doberman ci ha aiutato a salvarlo”, la storia di Saraya

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio