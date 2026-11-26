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Caterina Balivo si è resa protagonista di un dibattito nato dopo la puntata di ieri de ‘La volta buona’, in cui la padrona di casa ha dato una risposta a una ospite che non è stata gradita dai telespettatori. Nel corso di un collegamento con l’avvocato Alessandra Sisti, la conduttrice ha usato l’appellativo femminile: “Ci colleghiamo con l’avvocata”, “Buongiorno avvocata”.

Dopo averla interpellata più volte, Sisti l’ha interrotta: “Mi chiami pure avvocato, non c’è problema”, ha detto in collegamento. Immediata la replica di Balivo: “Per me sì, scusi”, procedendo a chiamarla nuovamente avvocata. Alessandra Sisti non ha replicato, si è limitata a rispondere alla domanda posta rivolgendo un sorriso. Ma il commento di Balivo non è piaciuto particolarmente ai telespettatori, che sui social hanno criticato la scelta di procedere a usare il titolo femminile nonostante l’ospite si sia esposta chiedendo di usare il termine ‘avvocato’: “L’avvocata, se vuole essere chiamata avvocato, va chiamata come desidera. Non credo nella rivoluzione del linguaggio per imposizione. È il singolo, con la propria libertà di scelta, a determinare il cambiamento”, si legge in un commento condiviso su X.

La polemica si è spostata su un piano di diritti, tra chi prende posizione a favore di Balivo parlando di parità dei sessi e chi cita la grammatica italiana e la correttezza dell’appellativo femminile utilizzato per le donne che ricoprono ruoli istituzionali.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026