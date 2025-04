Tennista serve e sviene in campo: paura a Bogotà – Video

(Adnkronos) – Paura durante il Wta 250 di Bogotà. La tennista britannica Francesca Jones, 129 del mondo, è collassata a causa di un malore durante il terzo set del match contro Julia Riera, 125esima del ranking. Sul 5-3 per la 21enne argentina, Jones si appresta a servire, ma dopo il lancio della pallina barcolla e poi si accascia improvvisamente a terra, perdendo i sensi. Immediato l'intervento dello staff medico, che solleva Jones e la fa sedere su una sedia a rotelle, mentre Riera si avvicina per accertarsi delle condizioni dell'avversaria. Francesca è stata poi costretta al ritiro e si è poi ripresa. Ancora da accertare le cause che hanno portato al malore, ma con ogni probabilità a incidere potrebbe essere stata l'altitudine, visto che i campi di Bogotà si trovano a 2640 metri sul livello del mare. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Aprile 2025