Tennis, United Cup al via: cos’è, come funziona, quando gioca l’Italia e dove vederla

(Adnkronos) – Il 2026 del tennis si apre con la United Cup. Ma di cosa si tratta? La United Cup è

un torneo internazionale per squadre nazionali miste, che va in scena in Australia. Il format prevede team composti da un massimo di tre uomini e tre donne, che si affrontano su tre match: un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto, sulla scia di un modello già visto in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Le nazioni partecipanti sono 18, suddivise in sei gironi da tre squadre (divisi tra Perth e Sydney). La formula della United Cup prevede una fase a gironi round-robin. Le prime di ogni gruppo vanno ai quarti di finale insieme alle due migliori seconde classificate (una per città). Come ci si qualifica? Dieci nazioni accedono in base ai cinque migliori uomini e alle cinque migliori donne iscritti, mentre otto squadre grazie alla classifica combinata tra il giocatore e la giocatrice con la classifica migliore. Ecco i gironi e le squadre impegnate: Gruppo A: USA Taylor Fritz, Coco Gauff, Mackenzie McDonald, Varvara Lepchenko, Christian Harrison, Nicole Melichar-Martinez. Capitano: Michael Russell

SPAGNA Jaume Munar, Carlos Tabrner, Inigo Cervantes, Jessica Bouzas-Maneiro, Andrea Lazaro Garcia, Yvonne Cavalle-Reimers. Capitano: Miguel Sanchez

ARGENTINA Sebastian Baez, Solana Sierra, Marco Trungelliti, Maria Lourdes Carle, Guido Andreozzi, Nicole Fossa Huergo. Capitano: Sebastian Gutierrez GRUPPO B: CANADA Felix Auger-Aliassime, Victoria Mboko, Alexis Galarneau, Kayla Cross, Cleeve Harper, Gabriela Dabrowski. Capitana: Gabriela Dabrowski

BELGIO Zizou Bergs, Elise Mertens, Kimmer Coppejans, Greet Minnen, Sander Gillé, Lara Salden. Capitano: Christopher Heyman

CINA Zhang Zhizhen, Zhu Lin, Te Rigele, You Xiaodi, Wang Aoran. Capitano: Wu Di GRUPPO C: ITALIA Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Pellegrino, Nuria Brancaccio, Andrea Vavassori, Sara Errani. Capitano: Stefano Cobolli

FRANCIA Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Leolia Jeanjean, Edouard Roger-Vasselin, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Capitano: Lucas Pouille

SVIZZERA Stan Wawrinka, Belinda Bencic, Jakub Paul, Celine Naef, Luca Castelnuovo, Naïma Karamoko. Capitano: Stan Wawrinka GRUPPO D: AUSTRALIA Alex de Minaur, Maya Joint, Jason Kubler, Maddison Inglis, John-Patrick Smith, Storm Hunter. Capitano: Lleyton Hewitt

REPUBBLICA CECA Jakub Mensik, Barbora Krejcikova, Dalibor Svrcina, Linda Fruhvirtova, Adam Pavlasek, Miriam Skoch. Capitano: Jiri Novak

NORVEGIA Casper Ruud, Malene Helgo, Viktor Durasovic, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Eikeri. Capitano: Christian Ruud GRUPPO E: GRAN BRETAGNA Emma Raducanu, Billy Harris, Mimi Xu, Lloyd Glasspool, Olivia Nicholls. Capitano: Tim Henman

GRECIA Stefanos Tsitsipas, Maria Sakkari, Stefanos Sakellaridis, Despina Papamichail, Petros Tsitsipas, Sapfo Sakellaridi. Capitano: Petros Tsitsipas

GIAPPONE Shintaro Mochizuki, Naomi Osaka, Yasutaka Uchiyama, Nao Hibino. Capitano: Go Soeda GRUPPO F: GERMANIA Alexander Zverev, Eva Lys, Patrick Zahraj, Laura Siegemund, Kevin Krawietz, Mina Hodzic. Capitano: Alexander Zverev

POLONIA Hubert Hurkacz, Iga Swiatek, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa, Jan Zielinski, Katarzyna Piter. Capitano: Mateusz Terczynski

PAESI BASSI Tallon Griekspoor, Suzan Lamens, Guy den Ouden, Eva Vedder, David Pel, Demi Schuurs. Capitano: Tallon Griekspoor

L'Italia fa parte quest'anno del Gruppo C a Perth, insieme a Svizzera e Francia. Questi gli azzurri impegnati nel torneo: Flavio Cobolli (n.22 Atp) Jasmine Paolini (n.8 Wta) Andrea Pellegrino (n.140 Atp) Nuria Brancaccio (n.152 Wta) Andrea Vavassori (n.14 doppio) e Sara Errani (n.3 doppio) Ecco quando scenderà in campo l'Italia nella United Cup:

Domenica 4 gennaio – Italia vs Svizzera (ore 10 italiane)

– Primo match: Jasmine Paolini vs Belinda Bencic – A seguire: Flavio Cobolli vs Stan Wawrinka – A seguire: doppio misto

Martedì 6 gennaio – Italia vs Francia (ore 3 italiane)

Primo match: Flavio Cobolli vs Arthur Rinderknech A seguire: Jasmine Paolini vs Leolia Jeanjean o Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah A seguire: doppio misto Ecco il calendario completo e tutti i match della United Cup 2026:

2 gennaio

3.00 Spagna-Argentina (Gruppo A) – Perth 10.00 Grecia-Giappone (Gruppo E) – Perth

3 gennaio

00.30 Belgio-Cina (Gruppo B) – Sydney 3.00 Francia-Svizzera (Gruppo C) – Perth 7.30 Australia-Norvegia (Gruppo D) – Sydney 10.00 USA-Argentina (Gruppo A) – Perth

4 gennaio

00.30 Germania-Olanda (Gruppo F) – Sydney 3.00 Gran Bretagna-Giappone (Gruppo E) – Perth 7.30 Canada-Cina (Gruppo B) – Sydney

10.00 Italia-Svizzera (Gruppo C) – Perth



5 gennaio

00.30 Rep.Ceca-Norvegia (Gruppo D) – Sydney 3.00 USA-Spagna (Gruppo A) – Perth 7.30 Germania-Polonia (Gruppo F) – Sydney 10.00 Gran Bretagna-Francia (Gruppo E) – Perth

6 gennaio

00.30 Canada-Belgio (Gruppo B) – Sydney

3.00 Italia-Francia (Gruppo C) – Perth

7.30 Australia-Rep.Ceca (Gruppo D) – Sydney

7 gennaio

00.30 Polonia-Olanda (Gruppo F) – Sydney 3.00 vincente Gruppo A vs miglior seconda Perth 10.00 vincente Gruppo C vs vincente Gruppo E

8 gennaio

7.30 QF 3: vincente Gruppo B-miglior seconda Sydney

9 gennaio

7.30 QF 4: vincente Gruppo D vs vincente Gruppo F – Sydney

10 gennaio

00.30 SF1: vincente QF2 vs vincente QF3 – Sydney 7.30 SF2: vincente QF1 vs vincente QF 4 – Sydney

11 gennaio

7.30 Finale – Sydney

Dove vedere la United Cup? Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in chiaro su SuperTennis, con disponibilità anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX. Match visibili anche in streaming su Tennis Tv.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Gennaio 2026