Tennis King Cup, Italia batte la Slovenia e vola in finale

(Adnkronos) – L'Italia conquista un posto in finale nella Billie Jean King Cup battendo 2-0 la Slovenia. E' la sesta finale, dieci anni dopo l'ultima volta nel 2013 per le azzurre di Tathiana Garbin. L'Italia si impone 2-0 grazie ai successi in semifinale di Martina Trevisan in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-3 sulla slovena Kaja Juvan e di Jasmine Paolini che regala la gioia azzurra imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 sulla slovena Tamara Zidansek. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Novembre 2023