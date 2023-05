Tennis, giocarlo allunga la vita

(Adnkronos) – Giocare a tennis allunga la vita. È quanto emerge da 3 diversi studi scientifici dell’American Medical Association, del Copenhaghen City Heart Study e del Sidney Medical School Study, che negli anni hanno analizzato il rapporto tra qualità della vita e pratica sportiva. Se ne è parlato nel corso del simposio organizzato nell’ambito degli Internazionali D’Italia 2023 (IBI) da Tennis & Friends Salute e Sport e Fitp, Federazione Italiana Tennis e Padel nel Grand Stand Arena al Foro Italico di Roma, moderato dalla conduttrice della Rai Eleonora Daniele. Relatori d'eccezione Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis Padel, Giorgio Meneschincheri, Presidente e Fondatore Tennis and Friends – Salute e Sport – Medico specialista in medicina preventiva – Docente Università Cattolica del S. Cuore – Commissione Medica Fitp, Nicola Pietrangeli, Ambasciatore del tennis italiano nel mondo e Francesco Vaia direttore generale dell'Istituto nazionale delle malattie Infettive di Roma. "La prevenzione e la pratica sportiva sono fondamentali per la salute dei cittadini", osserva Binaghi. "Come medico e fondatore di Tennis & Friends -sottolinea Meneschicheri- da anni perseguo l’obiettivo di promuovere la salute attraverso la prevenzione, la promozione dello sport e dei corretti stili di vita. In collaborazione con la Fitp da 11 anni portiamo avanti un progetto sociale importante sul territorio nazionale". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2023