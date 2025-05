(Adnkronos) – Mentre i primi tennisti hanno già cominciato ad allenarsi in vista degli Internazionali d'Italia, al Foro italico di Roma è andato in scena l'evento 'Tennis and Friends' che da 15 anni unisce sport e spettacolo in nome della prevenzione. (di Simone Cesarei)

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Maggio 2025