“Teniamo a fare risultato e proseguire sulla strada intrapresa”

Dalla sala stampa “Pesce” nella pancia dello “Zaccheria” ha parlato alla vigilia della gara odierna che si disputerà allo stadio “Francioni” di Latina, ha parlato mister Cudini che ha dettato la linea da perseguire in vista del rush finale: “Senza fame e voglia non possiamo far parte delle squadre che ambiscono ai playoff. Veniamo da una situazione critica per come eravamo messi e ciò deve darci grossi stimoli. Al di là delle situazioni di tutto, vedo una squadra più spensierata con una mentalità acquisita e che ha grande voglia con un gruppo giovane. C’è voglia di proseguire questo percorso positivo a cinque dalla fine e di andare in campo con entusiasmo”. Sulla questione modulo 343 o 433, il mister rossonero ha detto: “A Messina ma anche in settimana vorremmo dare continuità. Abbiamo fatto spesso la difesa a tre tranne domenica, sappiamo gestire le situazioni. A Messina solo all’inizio non siamo stati molto ordinati. Vogliamo proseguire anche dal punto di vista tattico. Dobbiamo essere bravi ed equilibrati contro una squadra che ci aspetterà e che all’andata non siamo stati perfetti”. Il mister ha poi proseguito: “Sono contento dei ragazzi, e tutti devono essere più continui e giocare senza pressioni”. Sul presidente Canonico che ha fatto visita alla squadra nei giorni scorsi: “Io non lo ho visto questa settimana anche se l’ho sentito. Ma lui è sempre vicino, mentalmente e moralmente c’è sempre e presente. Anche quando le cose non andavano bene, del contratto a tempo debito io sono concentrato sul percorso di qui alla fine del campionato e speriamo di proseguire su questa strada”. Ad arbitrare la gara di Latina, sarà il signor Mazzoni di Prato, coadiuvato dagli assistenti Marchese e Rinaldi, mentre il quarto uomo saràTurrini. (Ph Calcio Foggia 1920).

M.I.



Pubblicato il 30 Marzo 2024