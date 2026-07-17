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Tenere il costume bagnato? Bassetti avverte: “Cambiatelo, può causare infezioni”

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(Adnkronos) –
"Dopo il bagno cambiatevi il costume". E' il consiglio estivo dell'infettivologo Matteo Bassetti, che in un video social ricorda i pericoli che corre chi snobba il mantra di generazioni di nonne e mamme.  E' estate, "tutti vanno al mare o in piscina o al lago. E cosa succede quando si fa il bagno? Si ha il costume bagnato. Tenere il costume bagnato ha dei rischi? Certo", ammonisce il primario dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova: "Crea un microclima caldo e umido che favorisce soprattutto la proliferazione di batteri e funghi".  Quindi continuando a indossare il costume bagnato "può venirci la cistite, che un'infezione delle vie urinarie; può venire la candida, che è un'altra infezione importante, e può svilupparsi anche un'irritazione locale". Da qui la regola di igiene e buon senso.  Che si abbia il posto fisso nello stabilimento del cuore o si scelga la spiaggia libera, non importa: "Dopo che avete fatto il bagno andate in cabina, o prendete l'asciugamano" per coprire la manovra, "e cambiatevi il costume mettendone uno asciutto, in modo tale che questo microclima caldo e umido non si formi e non ci siano dei rischi anche di tipo infettivo". 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Luglio 2026

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