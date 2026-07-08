Temptation Island, stasera nuovo appuntamento: le anticipazioni

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Temptation Island torna stasera, mercoledì 8 luglio, con un nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5. Cosa succederà nel corso della terza puntata? Tra nuovi risvolti e inattesi colpi di scena, l'appuntamento partirà dal falò di confronto richiesto da Gabriele alla fidanzata Sara. Non è ancora chiaro se lei accetterà di incontrarlo o se rifiuterà. Filippo Bisciglia, secondo le anticipazioni, rivelerà poi in anticipo una scelta presa da uno dei concorrenti, che sembra essere definitiva. Il viaggio nei sentimenti continua con le 7 coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d'amore continua con accesi confronti, nuove rivelazioni e verità inaspettate.

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Pubblicato il 8 Luglio 2026