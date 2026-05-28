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Temptation Island, prossimamente su Canale 5: la verità sulla sigla

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(Adnkronos) –
Temptation Island torna prossimamente su Canale 5. L'annuncio è arrivato ufficialmente nelle ultime ore con un video pubblicato sui social dall'account ufficiale del programma di Canale 5 in cui compare Filippo Bisciglia per mettere fine ai rumors che negli ultimi giorni avevano preoccupato i fan più fedeli del programma. Temptation Island cambia sigla? Il conduttore è intervenuto per smentire questa indiscrezione. Nel filmato ironico Bisciglia ha, infatti, risolto il mistero. "Don’t touch my 'ai lov de uei iu laiiiiiii'", è la didascalia del post che conferma così la sigla ufficiale anche per l'edizione del 2026.   "Che nessuno tocchi la sigla", ha aggiunto Filippo Bisciglia tra i commenti al post, sottolineando come la canzone 'Love the Way You Lie' di Eminem e Rihanna non può essere sostituita. Negli ultimi giorni erano circolate ipotesi che la sigla potesse essere sostituita con il brano 'What I've Done' dei Linkin Park.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Maggio 2026

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