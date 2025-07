Temptation Island, penultimo appuntamento: anticipazioni stasera 30 luglio

(Adnkronos) –

Temptation Island torna questa sera, mercoledì 30 luglio, per un secondo appuntamento. Manca poco alla resa dei conti. Tra alti e bassi, inaspettate confessioni, importanti prese di coscienza, ma anche momenti di leggerezza i protagonisti continuano a testare la solidità della propria relazione e la sincerità dei propri sentimenti. La puntata andata in onda ieri, martedì 29 luglio, si è conclusa con un falò di confronto anticipato richiesto dalla fidanzata Maria Concetta, rimasta sconvolta dopo aver visto alcuni video compromettenti del fidanzato Angelo in compagnia della tentatrice. Stasera, i riflettori si accendono sulla coppia formata da Lucia e Rosario. Quali inaspettati risvolti li attendono? Un percorso intenso declinato in tutte le sfaccettature dell’amore, dalla passione alla distanza, dai dubbi alla presa di coscienza, il viaggio nei sentimenti di coppie che hanno affrontato paure, desideri e verità rimaste in sospeso. Ma le sorprese non finiscono qui. Nel corso dell'ultimo appuntamento che andrà in onda giovedì 31 luglio tutte e sette le coppie di questa stagione si rincontrano a un mese di distanza dal loro rientro a casa per un faccia a faccia conclusivo che ci svela se le scelte fatte sono state confermate. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2025