Temptation Island, Bisciglia ‘difende’ Soraya e finisce nella bufera: “Pessimo”

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Filippo Bisciglia è finito al centro di una bufera social dopo la puntata di Temptation Island andata in onda ieri, lunedì 27 luglio. Il conduttore è stato accusato nei commenti di "parlare troppo" e di "difendere le donne anche quando non serve" in riferimento al falò di confronto tra

Soraya e Cristian

, che ha accesso il dibattito tra i telespettatori. Secondo alcuni commenti, l'atteggiamento del conduttore, che dovrebbe mantenere un ruolo terzo e imparziale, in particolare nei momenti decisivi e delicati come i falò di confronto, viene contestato per essere "eccessivamente insistente". Senza troppo giri di parole, nel corso del falò di ieri sera è sembrato che Soraya avesse più spazio per esprimere il suo punto di vista. Nel corso del percorso nel programma Soraya ha più volte tirato in ballo il tema dei soldi nella coppia citando, per esempio, la maschera di Spiderman comprata da Cristian e i soldi prestatogli per l'affitto. Tuttavia, quando durante il falò Cristian ha 'osato' nominare i soldi allora lei gli ha criticato di essere troppo legato ai soldi. Bisciglia, dandole ragione, ha invitato Cristian a cambiare il discorso. E questo è accaduto più volte nel corso del falò. Dinamica simile, secondo il pubblico, si sarebbe verificata anche durante il falò di confronto tra Iris e Andrea, dove è sembrato ai telespettatori che il conduttore incoraggiasse lei a perdonare il compagno, nonostante i tradimenti e le mancanze di rispetto emersi durante il percorso. Secondo i commenti social, infatti, il conduttore tende a esprimere opinioni personali anche quando non richieste, in momenti così critici come i falò di confronto in cui le coppie sono al massimo della loro vulnerabilità emotiva, tra ricordi che riaffiorano e il peso di quanto accaduto nel corso del programma. "Sei ridicolo a difendere gli atteggiamenti di una bimba viziata come Soraya, ancora più grave il fatto di far passare lui come il cattivo della storia… da conduttore dovresti essere imparziale, tutto ciò che in questa edizione non sei stato! Io ti ho sempre sostenuto ma davvero in questo falò sei stato quasi fastidioso… è brutto vedere un programma e pensare: perché il conduttore non sta zitto? oltretutto stai anche dalla parte sbagliata. Delusione", "Poi ci spieghi perché le domande inquisitorie le fai solo ai ragazzi", "Filippo, da donna ti dico che rispettare le donne non significa giustificare qualsiasi comportamento. Se ci sono atteggiamenti discriminatori, vanno criticati a prescindere dal genere. Altrimenti si alimentano solo divisioni e odio", questi sono solo alcuni dei tanti commenti che si leggono sotto l'ultimo post condiviso dal conduttore su Instagram e di chi ne critica la conduzione.

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Pubblicato il 28 Luglio 2026