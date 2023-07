Temptation Island 2023, quarta puntata: Gabriela e Giuseppe fanno pace, le coppie

(Adnkronos) – Gabriela e Giuseppe sono tornati insieme nella quarta puntata di Temptation Island 2023, andata in onda ieri lunedì 17 luglio su Canale 5. Erano usciti separati dal falò di confronto della puntata precedente, si sono incontrati per un nuovo falò di confronto richiesto da Giuseppe. Lui ha spiegato alla sua fidanzata cosa ha provato in sua assenza e poi le ha ammesso tutti gli sbagli commessi nel corso della loro lunga relazione. Lei, piacevolmente stupita, ha deciso di perdonarlo e i due hanno lasciato la trasmissione insieme baciandosi. Ale ha baciato il tentatore, tradendo così Federico ignaro di tutto. Lei, dopo aver ascoltato e visto le parole del suo fidanzato, ha chiesto il falò di confronto. Ma Federic, che si è sbilanciato nel confronti della single Carmen e ha affermato di essersi reso sempre più conto di non aver paura di perdere Ale, non si è presentato e ha lasciato che fosse Filippo Bisciglia a dirle che non sarebbe venuto e a chiederle di proseguire il suo percorso. A quel punto lei ha deciso di chiedere alla produzione lo stop ai video per Federico: lui non vedrà più nulla di lei. Per questo motivo Federico non ha potuto vedere nemmeno il bacio tra la sua fidanzata e il tentatore. Ancora tensioni tra Mirko e Perla, con lui che ha trovato conforto tra le braccia della single Greta affermando di essere molto preso, di provare cose che non hai mai provato. Lei si è spesso lamentata del suo fidanzato: a questi video reagisce con lacrime e rabbia, non riconosce più il suo ragazzo. La puntata si chiude con Perla che si appresta a guardare la clip dal contenuto 'più pesante'. Anche tra Vittoria e Daniele le cose sembrano complicarsi ogni giorno di più. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Luglio 2023