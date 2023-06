Temptation Island 2023 al via: coppie, conduttore, cosa c’è da sapere

(Adnkronos) – Al via stasera, lunedì 26 giugno, in prima serata su Canale 5, Temptation Island 2023. Le coppie in gara quest'anno sono Mirko e Perla, Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe. Alla conduzione del reality che mette alla prova le coppie torna Filippo Bisciglia. Le coppie hanno un'età compresa tra i 20 e i 35 anni, non hanno figli in comune e non sono sposate. Vivranno per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Giugno 2023