Temporale e allagamenti a San Nicandro Garganico, in salvo turisti francesi

Coltivazioni completamente allagate, strade invase da fango e detriti. E’ emergenza a San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dove una bomba d’acqua ha causato diversi danni. Due turisti francesi sono stati salvati da alcuni volontari mentre erano nella loro auto, nelle campagne, e rischiavano di essere travolti dalla furia dell’acqua. La violenza della pioggia, inoltre, ha completamente allagato numerose colture in località Piana di Sagri e Sacca Orientale.

Problemi anche nel paese con strade completamente allagate e coperte di fango. Per precauzione il sindaco Matteo Vocale ha chiuso il cimitero comunale.

Disagi anche alla popolazione: due centraline dell’Enel hanno subito dei guasti e – secondo quanto dichiarato dal primo cittadino – centinaia di famiglie sono rimaste senza corrente elettrica. “Chiederemo il riconoscimento dello stato di calamità naturale per i danni subiti in agricoltura e al patrimonio pubblico e privato” – annuncia Vocale



Pubblicato il 25 Settembre 2023