Tempi Nuovi, Clemente: “Parte integrante nel progetto e nel governo di Foggia”

Conferenza stampa ieri della lista “Azione-Tempi Nuovi per Foggia” che ha piazzato in consiglio comunale tre suoi rappresentanti, Paolo Frattulino, Mino Di Chiara e Antonello Di Paola conseguendo l’8,33%.

“Siamo a ridosso di partiti importanti come il Ms5 e Pd – ha detto il consigliere regionale Sergio Clemente- e siamo parte integrante di questa coalizione, fiduciosi che Maria Aida Episcopo governerà bene questa città”. A proposito di giunta ha spiegato: “Non abbiamo nulla da chiedere, siamo parte di un progetto politico e con la coalizione stabiliremo gli spazi che dobbiamo dare a questa grande forza politica. E’ ovvio che anche nell’area di governo è necessario un coinvolgimento, ma questo lo lasciamo decidere ai partiti e alla coalizione”.

“Porgo i miei auguri agli eletti, Paolo Frattulino, Mino Di Chiara e Antonello Di Paola e rivolgo un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno portato la loro esperienza e la loro passione nel progetto politico di un contenitore aperto alle istanze popolari, riformiste, cattoliche, liberali e socialiste. Non era facile ottenere la fiducia di un elettorato stanco e scosso dalla bruttura dello scioglimento per infiltrazioni mafiose. Siamo stati un laboratorio di idee e di valori, capace di esprimere il vento di rinnovamento chiesto nel profondo dalla città. E lo saremo anche in aula, proponendo progetti e raccogliendo istanze dai cittadini, ben consci della sfida amministrativa che sta per cominciare per la nostra coalizione e per la nostra sindaca”, ha concluso il consigliere regionale Sergio Clemente. (p.l.)



Pubblicato il 28 Ottobre 2023