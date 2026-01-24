Tempesta di neve e ghiaccio negli Usa, oltre 12mila voli cancellati

(Adnkronos) – Le compagnie aeree hanno cancellato oltre 12.000 voli negli Usa programmati per sabato e domenica a causa della massiccia tempesta di neve e ghiaccio che sta colpendo il Paese. Secondo FlightAware, le compagnie aeree, riferisce 'Cbs', hanno cancellato oltre 3.700 voli oggi e oltre 8.200 per domani, il maggior numero di cancellazioni per un solo giorno dal Covid nel marzo 2020. A Oklahoma City, tutti i voli del sabato all'aeroporto internazionale Will Rogers sono stati cancellati. E anche tutti i voli programmati per domenica mattina. L'aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth, l'aeroporto internazionale di Nashville e l'aeroporto internazionale di Charlotte Douglas sono stati tra gli aeroporti più colpiti. Lo stato di emergenza è stato dichiarato in diversi Stati degli Stati Uniti. La tempesta ha colpito il Texas e il Nuovo Messico e ora dovrebbe ora spostarsi verso il nord-est del Paese, dove è attesa fino a lunedì. La tempesta, definita "insolitamente estesa e di lunga durata" dai servizi meteorologici nazionali (Nws), è provocata dall’arrivo di una massa d’aria artica proveniente dal Canada. A Dallas il termometro è sceso a -6°C sabato e si prepara a essere colpita in giornata da una tempesta di pioggia gelata. Secondo il sito poweroutage.us, sabato alle 21. Gmt circa 57.000 abitazioni e attività commerciali in Texas erano senza elettricità, così come oltre 43.000 nello Stato vicino della Louisiana. Il presidente Donald Trump, dopo aver dichiarato lo stato di emergenza, ha scritto su Truth Social: "Continueremo a monitorare la situazione e a restare in contatto con tutti gli Stati che si trovano sul percorso di questa tempesta. State al sicuro e restate al caldo!". Circa 50mila persone si sono inoltre svegliate senza elettricità. Lo indicano i dati di poweroutage.us spiegando che 17.977 clienti in Texas hanno subito interruzioni di elettricità, mentre in Minnesota sono stati 4.495 e in California 4.084. Migliaia di persone sono rimaste senza elettricità anche in Arkansas, Michigan, Pennsylvania, Mississippi e nelle Isole Vergini.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Gennaio 2026