“Telefoni Trump e Vance nel mirino di hacker cinesi”

(Adnkronos) –

Dati dei telefoni utilizzati da Donald Trump e JD Vance nel mirino di hacker cinesi, che si ritiene si siano 'infiltrati' nelle reti di comunicazione americane. Lo affermando fonti del New York Times, precisando che si indaga per stabilire eventualmente quali dati possono essere stati prelevati o monitorati. La campagna di Trump è stata messa a conoscenza in settimana che il tycoon, candidato repubblicano alla presidenza, e il suo running mate sono fra le persone, interne al governo ed esterne, i cui numeri di telefono sono stati presi di mira tramite 'l'intrusione' nei sistemi Verizon. Secondo le fonti del giornale, tra gli obiettivi ci sarebbero anche democratici e forse componenti dello staff della campagna di Kamala Harris. Anche la Cnn cita due fonti secondo cui hacker legati al governo cinese hanno preso di mira le comunicazioni telefoniche di Trump e Vance nell'ambito di un'operazione molto più ampia. E, una delle fonti della rete americana, afferma che hacker cinesi hanno preso di mira anche funzionari di alto grado dell'Amministrazione Biden. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Ottobre 2024