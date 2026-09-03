Telefoni cellulari destinati al carcere sequestrati a Foggia

Diversi involucri contenenti telefoni cellulari e relative batterie, destinati all’introduzione in carcere, sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria durante servizi di controllo e prevenzione nelle aree esterne della struttura penitenziaria di Foggia. Ne dà notizia un comunicato della Confederazione Nazionale Polizia Penitenzia / Sindacato Polizia Penitenziaria che esprime “il proprio plauso al personale intervenuto, che ancora una volta ha dimostrato professionalità, prontezza operativa e senso del dovere, nonostante le difficili condizioni in cui quotidianamente è chiamato a lavorare”. “Quando sicurezza, direzione e professionalità del personale lavorano insieme, i risultati arrivano – sottolinea il comunicato – Un risultato ancora più significativo se si considera il grave problema del sovraffollamento che interessa l’istituto foggiano, dove il personale è quotidianamente chiamato a garantire ordine e sicurezza in un contesto operativo particolarmente complesso e con risorse spesso insufficienti”.



Pubblicato il 3 Settembre 2026