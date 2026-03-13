Teleassistenza per 100 anziani non autosufficienti dei Monti Dauni

“Di fronte a un’iniziativa come questa serve un patto sociale tra tutti i settori che operano nell’assistenza e nella cura alle persone fragili: più il patto sarà stretto più sarà forte non solo la valenza ma il prodotto di questo progetto. Auspico, e sto cercando di portare avanti su tutti i territori pugliesi, proprio l’idea e la costruzione di un forte patto sociale in cui tutti gli attori diano il proprio contributo: sono convinto che in questo modo la Regione Puglia potrà distinguersi in materia di welfare di comunità. Stiamo operando in tal senso con tutto l’impegno possibile”. Così l’assessore regionale alle Politiche sociali e vicepresidente della Regione Puglia, Cristian Casili, ha commentato, in video collegamento nel convegno “Oltre le distanze – PNRRinnovare la cura”, l’innovativo progetto, finanziato con fondi Pnrr, di assistenza domiciliare integrata (già ampiamente avviato e che durerà fino al prossimo giugno) per 100 anziani non autosufficienti dei Monti Dauni residenti nei comuni dell’Ambito territoriale sociale di Troia, ente che ha co-progettato l’intervento con due importanti realtà del Terzo settore quali il Consorzio Opus e il Consorzio di Libere Imprese.

Un progetto – quello presentato nell’Aula consiliare del Comune di Troia, capofila dell’Ambito e sede dell’Ufficio di Piano – che, grazie a un approccio integrato e multidimensionale tra servizi assistenziali in presenza di oss e caregiver familiari, domotica, monitoraggio tecnologico e soccorso da remoto (con il supporto in via sperimentale della telemedicina), insieme al co-housing, punta dritto verso l’accessibilità e la sostenibilità dell’assistenza e della cura in territori marginali e spesso carenti di servizi essenziali nonché di medici di base. “Quest’iniziativa – ha raccontato Daniela Intiso, responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Troia – sta riscuotendo un notevole favore sul territorio, tanto che attualmente un altro centinaio di anziani sono in attesa di essere inseriti nel progetto. Abbiamo realizzato a monte un’attività di progettazione individualizzata, anche grazie all’intervento dell’Unità di valutazione multidimensionale”.

“Il nostro supporto – ha spiegato Eugenio Magaldi, amministratore unico di Magaldi Innova Srl, partner tecnico di ‘Domus Serenity’, ovvero l’intervento di teleassistenza e avvicinamento alla telemedicina incluso nel progetto – consiste nella possibilità di seguire da una centrale operativa gli anziani beneficiari fornendo loro a domicilio due set di dispositivi: uno, composto da bilancia, saturimetro, sfigmometro e termometro, è legato alla gestione del monitoraggio clinico dei parametri vitali; l’altro, invece, è composto da sensori di domotica che inviano alla centrale allarmi di pericolo rispetto a eventuali fughe di gas, presenza di fumi, intrusioni e allagamenti in casa. C’è pure un orologio con sim che il beneficiario porta con sé anche al di fuori del proprio domicilio e con il quale si possono inviare sos in ogni momento. La centrale operativa – ha dettagliato Magaldi – possiede i protocolli di gestione di tutte le informazioni inviate da questi dispositivi e organizza le sessioni di teleassistenza e teleconforto ai beneficiari. In centrale c’è anche una cartella digitale elettronica che non solo storicizza tutte le informazioni quotidiane rilevate sullo stato di salute degli assistiti ma evidenzia anche i dati più significativi per la presa in carico del fabbisogno di cui il beneficiario necessita nel proprio domicilio”. Dal canto suo, la consigliera regionale Rosa Barone, già assessora regionale al Welfare, ha definito l’iniziativa “il futuro delle politiche socio-assistenziali e il modello pilota da seguire su tutti i territori pugliesi: la teleassistenza e la telemedicina permettono l’erogazione di servizi altrimenti non erogabili in territori isolati, permettono agli anziani di poter continuare a vivere ed essere curati tra le mura domestiche, al contempo alleggerendo la pressione sulle strutture ospedaliere del territorio. Per questo – ha annunciato Barone – mi impegnerò a portare in Commissione regionale Sanità la necessità di affiancare, con un protocollo d’intesa risolutivo, l’aspetto sociale a quello prettamente medico-sanitario in simili progetti”.

Nelle linee del Pnrr con cui è stato finanziato il progetto dell’Ambito di Troia, infatti, non è previsto il coinvolgimento diretto dei medici di famiglia. Un limite (superato solo in alcuni casi con il contributo volontario di alcuni dottori prestatisi per la telemedicina) che nell’occasione è stato sottolineato da più parti e tema sul quale è stato chiesto a più riprese il sostegno integrativo della Regione Puglia.

La conferenza stampa è stata presenziata anche dal direttore del Distretto Asl Troia-Accadia, Vincenzo Colapietro, nonché animata da diversi sindaci e rappresentanti di Area interna Monti Dauni.

“In un momento storico in cui i nostri borghi non si spopolano solo di giovani ma anche di anziani che tendono a raggiungere figli e nipoti fuorisede proprio a causa della carenza di servizi nelle nostre aree interne – ha sottolineato il sindaco di Troia, Francesco Caserta -, un progetto di innovazione sociale e tecnologica come questo può contribuire a rallentare, se non invertire, il trend demografico. Con i sindaci dei 16 comuni dell’Ambito di Troia ci stiamo impegnando per portare avanti quest’iniziativa, anche attraverso una convinta interlocuzione con la Regione Puglia, che oggi ha risposto presente, per provare a dare la massima continuità al progetto e per allargare la sua platea d’utenza. Può essere davvero una svolta per i nostri territori”.

“L’innovatività di questo progetto – ha inoltre spiegato Dina Di Giulio, assessora a Fragilità, Inclusione e Sanità del Comune di Troia – risiede nel poter garantire l’autonomia residua agli anziani non autosufficienti attraverso l’impiego della tecnologia digitale: così l’anziano può vivere tranquillo, in una casa sicura, e trascorrere da solo anche alcune ore al giorno con la consapevolezza di non essere mai davvero solo. Integrando la presenza dei medici di base, allora, un simile intervento consentirebbe alle persone anziane di non dover più sostenere per una semplice visita medica difficili spostamenti in città più grandi e più servite”.



Pubblicato il 13 Marzo 2026