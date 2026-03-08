Attualità

Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell’incendio

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Vi parlo dall'inferno". Un giornalista della tv iraniana si collega da un impianto petrolifero di Teheran. Alle sue spalle, il colossale incendio provocato dagli attacchi condotti da Israele, che ha preso di mira raffinerie e depositi petroliferi nell'area della capitale. "Dicono che colpiscono infrastrutture militari, ma qui siamo vicino alle case", dice il giornalista. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Gabriel Garko, il coming out: “Era un macigno”. La verità sui ritocchi estetici

30 minuti fa

Genova, donna trovata morta: trafitta da diverse coltellate

33 minuti fa

Elettra Lamborghini: “Sogno un figlio, ma il mondo mi fa paura”

1 ora fa

Domenico Caliendo, il dolore dei genitori: “Nessuno deve dimenticare”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio