Tecnologie quantistiche, al Mimit il confronto con l’industria sui risultati della seconda consultazione pubblica

(Adnkronos) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Anitec-Assinform e con il supporto scientifico dell’Osservatorio Quantum Computing e Communication del Politecnico di Milano, ha ospitato la riunione plenaria dedicata all’ecosistema nazionale del calcolo quantistico. L’incontro ha visto la partecipazione di oltre cento rappresentanti provenienti da aziende, università e centri di ricerca per analizzare i risultati della seconda consultazione pubblica del settore. L’iniziativa si inserisce nel percorso di monitoraggio continuo finalizzato alla definizione delle future linee di politica industriale e di trasferimento tecnologico, anche in funzione dell’armonizzazione con il quadro normativo dell’imminente Quantum Act promosso dalla Commissione Europea. L’analisi tecnica dei dati raccolti avrà funzione di indirizzo per l’allocazione delle risorse di ricerca e per la tutela della sovranità digitale del Paese nei contesti informatici ad altissima velocità di calcolo.

All’evento hanno contribuito le diverse istituzioni coinvolte nella stesura della Strategia italiana per le tecnologie quantistiche, tra cui il Dipartimento per la trasformazione digitale, il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Inquadrando le prospettive di sviluppo della filiera e l’esigenza di strutturare un ecosistema integrato, il ministro Adolfo Urso ha dichiarato: “

Le tecnologie quantistiche rappresentano la prossima grande trasformazione industriale e noi, come Paese, abbiamo la possibilità di collocarci come protagonisti della filiera tecnologica, accompagnando il progresso attraverso la generazione di nuove catene del valore e formando le necessarie competenze interdisciplinari. L’incontro di oggi dimostra come questo sia un obiettivo comune: valorizzare il nostro Paese, forte di solide radici scientifiche e di eccellenze industriali e tecnologiche”.

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Pubblicato il 2 Novembre 2026