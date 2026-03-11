Sostenibilità

Tecnologia, Pannone (Asus): “Importante avere dipendenti in grado di usare il proprio pc”

Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Per le aziende è importante avere sempre tutti i propri lavoratori in grado lavorare col proprio pc. Ogni malfunzionamento è un problema e un costo. Per questo vogliamo garantire la sicurezza di avere un prodotto di qualità che duri nel tempo". Lo ha detto Pietro Pannone, marketing manager di Asus Business, durante la presentazione del nuovo ExpertBook Ultra. Durante l'incontro si è potuto approfondire le nuove strategie di mercato tra intelligenza artificiale e nuovi software. 
Pubblicato il 11 Marzo 2026

