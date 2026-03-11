Sostenibilità
Tecnologia: le aziende cercano longevità, ai e assistenza post-vendita
(Adnkronos) – Quando un'azienda deve scegliere i notebook da mettere a disposizione del proprio personale i punti chiave sono qualità, longevità, assistenza post-vendita e servizi di intelligenza artificiale. Questo quanto emerso dall'incontro organizzato da Asus Business in occasione della presentazione del nuovo ExpertBook Ultra, progettato per definire il futuro del mobile computing nell'era dell'intelligenza artificiale.
