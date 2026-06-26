Tech, Fulgenzi (Ferrari): “Con digital twin costi e tempo ridotti e aumento efficacia del sistema”

(Adnkronos) – "Oggi abbiamo parlato di digitalizzazione, di simulazioni virtuali e di quello che viene chiamato Digital Twin, un modello virtuale in grado di simulare sistemi complessi in modo da anticipare ciò che avverrà nella realtà. L’intento è risolvere i problemi nel virtuale per arrivare nel mondo fisico già preparati e pronti, riducendo il time to market, i costi e aumentando in modo molto forte l'efficacia del sistema”. Lo ha detto Gianmaria Fulgenzi, chief product development officer Ferrari, partecipando, a Milano, alla terza edizione dei Siemens Tech Talks intitolata 'Where real meets digital'. Il tema dell’incontro ha permesso di esplorare come le tecnologie digitali si stanno integrando con il mondo fisico e dunque con le infrastrutture, i processi produttivi, gli edifici, i modelli di business. “L’impatto dell’intelligenza artificiale comincia ad essere importante, perché la velocità, la potenza di calcolo e la capacità di gestire enormi quantità di dati permettono di scalare le possibilità, che c'erano fino a qualche tempo fa, di ridurre i tempi di applicazione e di simulazione in modo davvero esponenziale – spiega Fulgenzi – Non si tratta di un miglioramento lineare, ma diventa un fattore 10, 1000, 10.000, che permette di comprimere i tempi e di aumentare la complessità dei sistemi virtuali a una velocità che prima era impensabile. Anche questa capacità sta scalando in termini temporali non biologici, onestamente, perché si tratta di mesi o di settimane, dove in realtà le evoluzioni tecnologiche precedenti parlavano di anni. E’ un cambiamento forte che va capito e gestito e nel momento in cui lo si gestisce permette alle imprese di scalare anch’esse con livelli che prima non erano pensabili".

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Pubblicato il 26 Giugno 2026