Tech: convegno Med-Or – Luiss, ‘innovazione asset strategico per sicurezza e autonomia Europa’

(Adnkronos) – Un momento di confronto tra esperti ed esponenti del mondo accademico, istituzionale e industriale sulle sfide poste dalla competizione geopolitica, dall'innovazione tecnologica, dalla sicurezza energetica e dalle minacce non convenzionali nel Mediterraneo. È la conferenza internazionale "Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l'Italia", organizzata da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government nell'ambito del bando "Geopolitica e tecnologia", promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CSF.

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Pubblicato il 9 Luglio 2026