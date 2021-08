Teatrovisione: i primi passi sulla luna di Andrea Cosentino

È da marzo 2020 che TeatroVisione attende di accogliere in Capitanata Andrea Cosentino e, a quanto pare, tra mille difficoltà, questa è la volta buona. Naturalmente con il supporto del pubblico, a cui gli organizzatori chiedono un sostegno, mai come in questa occasione.In scena lo spettacolo “Primi passi sulla luna”. Dice che la notte del 20 luglio del ’69 in tutto il mondo interplanetario non ci sia stato stato un furto, un omicidio, una rapina, uno scappellotto. Erano tutti lì davanti a Neil Armstrong. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che se tutti guardassimo di più la televisione il nostro sarebbe un mondo migliore.Queste le premesse dello spettacolo di Andrea Cosentino, drammaturgo attivo in teatro anche come attore e regista, che inquadra immagini del futuro ormai passate, prendendo spunto dal quarantennale del primo allunaggio, passando per il centenario del manifesto futurista, il cinquantenario della creazione della prima Barbie e i dieci anni dalla morte di Stanley Kubrick.Dove e quando? Martedì 10 agosto, notte di San Lorenzo, per il sesto appuntamento della rassegna TeatroVisione, la prima kermesse in assoluto di drammaturgia contemporanea organizzata a San Govanni Rotondo, che per gli ultimi appuntamenti all’aperto si è inventata un meraviglioso non-luogo come cornice: l’Anfiteatro Parco San Camillo (zona 167).Cosentino da giovanissimo frequenta una scuola di prosa, ma si indirizza ben presto verso il teatro di ricerca, frequentando – tra gli altri – anche un laboratorio con Dario Fo presso la Libera Università di Alcatraz. Poi, a Parigi, segue l’insegnamento di “teatro gestuale” di Philippe Gaulier della scuola mimica e clownesca di Jacques Lecoq. È autore ed attore di vari spettacoli a-solo, alcuni dei quali sono stati recentemente pubblicati.L’evento è organizzato da da Mo’l’estate Spirit Festival, Oskené-Oltre la Scena & Cinecircolo Piergiorgio Frassati e Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo, con la direzione artistica di Stefano Starace e Christian Palladino.Appuntamento martedì 10 agosto ore 20. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: 320/7728953 (Christian) e 393/5267319 (Stefano).