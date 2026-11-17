Trenta compagnie provenienti da tutta Italia, circa 300 attrici e attori coinvolti nelle prime quattro edizioni e un programma che quest’anno allargherà ulteriormente lo sguardo, riservando uno spazio particolare alle nuove generazioni. Il Festival del Teatro Popolare del Gargano, organizzato dall’associazione APS ‘Ncvò Cappà ‘Nsciaun, arriva al suo quinto appuntamento con una dimensione ormai nazionale e un cartellone che, accanto agli spettacoli, comprenderà prime nazionali, ospiti, incontri di approfondimento e il premio dedicato alle migliori compagnie partecipanti.

La nuova edizione comincerà il 28 novembre con un evento fuori programma e proseguirà fino a marzo 2027. Il calendario sarà presentato nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni e delle realtà che sostengono la manifestazione: Regione Puglia, Provincia di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, Università di Foggia, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, Camera Minorile di Capitanata, Comune e Pro Loco di Vico del Gargano.

All’incontro interverranno il presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti, il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio, la consigliera regionale Rossella Falcone, il commissario del Parco Nazionale del Gargano Raffaele Di Mauro e l’assessora comunale alla Cultura Rita Selvaggio. La professoressa Floriana Conte illustrerà la collaborazione dell’Università di Foggia con il Festival, mentre la presidente della Camera Minorile di Capitanata, Anna Lucia Celentano, presenterà il progetto che coinvolgerà l’organismo nella quinta edizione. Anna Maria Carella, presidente della FITA Puglia, approfondirà il rapporto tra la Federazione e la rassegna. A coordinare la conferenza sarà il direttore artistico Giuseppe Aguiari. “Sarà l’occasione per svelare il nuovo cartellone, ricco di novità, proposte artistiche e appuntamenti speciali, con la partecipazione di autorevolissime figure del panorama artistico nazionale”, anticipa Aguiari.

Il direttore artistico sottolinea il percorso compiuto dalla manifestazione, che in quattro anni ha ospitato compagnie teatrali di diverse regioni e personalità come Alberto Pellai e Barbara Tamborini, tra i maggiori esperti italiani delle problematiche legate all’adolescenza. Proprio il mondo giovanile avrà un ruolo centrale anche nella nuova edizione, ma con una formula diversa rispetto al passato. “Il Festival è ormai diventato un appuntamento di rilievo nazionale», osserva Aguiari, annunciando «un focus centrale anche quest’anno, ma con una prospettiva del tutto inedita e originale che vedrà direttamente coinvolti e protagonisti i giovani”.



Pubblicato il 17 Novembre 2026