Teatro il viaggio della Bramea, a Monticchio spettacolo di luci, droni e danza

(Adnkronos) – Luci, droni e danza per raccontare la rarità naturalistica del Vulture. Prende forma 'Il viaggio della Bramea', lo spettacolo immersivo che dal 21 al 23 agosto trasformerà il Lago Piccolo di Monticchio in un grande teatro a cielo aperto. Il progetto, ideato e diretto dal regista lucano Giampiero Francese, è stato presentato oggi in conferenza stampa nella Sala A del Consiglio Regionale della Basilicata, a Potenza, alla presenza del direttore generale dell'Apt Basilicata, Margherita Sarli, del sindaco di Rionero in Vulture, Mario Di Nitto, del vicesindaco di Atella, Sebastiano Pietro Carlucci, e dello stesso Francese. Lo spettacolo, a ingresso libero e senza necessità di prenotazione, andrà in scena con due repliche ogni sera, alle 21 e alle 22:30. Protagonista assoluta la Bramea (Acanthobrahmaea europaea), la rarissima falena simbolo della biodiversità dell'area, attorno alla quale si sviluppa l'intera drammaturgia dell'evento. La messa in scena unisce tecnologia, natura e spiritualità: nel cielo un volo di droni comporrà immagini luminose ispirate alla flora e alla fauna del luogo, fino a un momento conclusivo in cui gli stessi velivoli disegneranno le forme più rappresentative del territorio del Vulture. Sull'acqua, quattro danzatori si esibiranno su altrettante pedane fluttuanti, ciascuna dedicata a uno dei quattro elementi della natura, in un dialogo scenico tra luci e suoni. A fare da sfondo, l'Abbazia di San Michele Arcangelo, che si illuminerà con giochi di luce capaci di richiamare anche il culto del Santo e le tradizioni devozionali della zona. Il programma della tre giorni prevede inoltre un ricco calendario di iniziative collaterali dedicate alla Bramea del Vulture. Tutti i giorni, dalle 10, il centro visite Vultureyes accoglierà i visitatori sull'istmo tra i due laghi con il noleggio di attrezzature; dalle 18, allo Spazio Bramea, la Provincia di Potenza e il Museo di Storia Naturale del Vulture esporranno due esemplari reali dell'insetto, mentre dalle 18:30 sarà attivo il laboratorio 'Bramea: ali di carta e natura', dedicato ad adulti e bambini e curato dal Ceas Vulture. Dalle 20 a mezzanotte, tra una replica e l'altra, Vultureye organizzerà passeggiate notturne guidate lungo il Sentiero del Borgo fino alla Spiaggetta delle Ninfee sul Lago Grande, con rientro in navetta. Giornata clou sarà sabato 22 agosto: dalle 18 spazio a 'I Lepidotteri e il loro mondo', dimostrazione dal vivo del ciclo vitale dei lepidotteri con il Ceas "La Veccia del Sirino" e la Provincia di Potenza; alle 19, tra i ruderi del complesso monastico di Sant'Ippolito, l'incontro "La Bramea e il Frassino: il battito di un'ala, il volo di una foglia" con il naturalista e docente universitario Renato Spicciarelli. Prevista anche l'apertura straordinaria, fino a sera, del Museo di Storia Naturale del Vulture, con ultimo ingresso alle 20. L'iniziativa rientra nel progetto 'Borgo Monticchio Bagni', finanziato nell'ambito del Pnrr -Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.1.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026