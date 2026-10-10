Teatro dei Limoni, 25 anni di scena: a Foggia ripartono Giallocoraggioso e Merende da Favola

Il Teatro dei Limoni compie 25 anni e inaugura una nuova stagione nel segno della continuità, ma anche di nuovi percorsi. Un anniversario che riguarda la compagnia, nata nel 2001, e che trova nel 2007 un’altra data fondamentale: l’apertura dello spazio di via Giardino 21 a Foggia, diventato da allora la casa del Teatro dei Limoni e il luogo in cui, proprio nello stesso anno, prende il via la prima stagione di giallocoraggioso.

Da quel primo cartellone sono passati quasi vent’anni e il progetto continua a rinnovarsi, mantenendo al centro la ricerca teatrale e il rapporto con il pubblico. La XVIII stagione giallocoraggioso presenta quest’anno una caratteristica insolita: tutti gli spettacoli in cartellone sono produzioni (e una co-produzione) del Teatro dei Limoni. Una scelta che porta al centro la produzione artistica della compagnia e offre al pubblico una panoramica del percorso e dei linguaggi che ne hanno caratterizzato il lavoro.

Accanto a giallocoraggioso torna la XV edizione di Merende da Favola, la rassegna pensata per bambini e famiglie, con l’obiettivo di avvicinare al teatro le nuove generazioni e trasformare lo spettacolo in un’esperienza da condividere. Due proposte rivolte a pubblici differenti, unite dalla volontà di fare dello spazio di via Giardino un luogo aperto all’incontro e alla partecipazione, capace di ospitare linguaggi e generazioni diverse.Il 25° anniversario diventa così l’occasione per ripercorrere una storia iniziata nel 2001, ma soprattutto per presentare ciò che viene dopo: una stagione che mette al centro il lavoro della compagnia, la produzione teatrale e il rapporto con il pubblico, con nuove storie da portare in scena e da condividere.



Pubblicato il 10 Ottobre 2026