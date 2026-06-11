TeamSystem: completato in anticipo il piano AI da 250 milioni. Nuovi investimenti al 2030

(Adnkronos) – TeamSystem accelera sulla strada dell'innovazione e annuncia, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del 2027, la chiusura del suo piano da 250 milioni di euro interamente dedicato all'Intelligenza Artificiale. I dati presentati alla Tech Conference 2026 confermano il successo della strategia: nel primo trimestre dell'anno, i ricavi legati alle soluzioni AI sono cresciuti del 42% e l'adozione da parte dei clienti è salita del 25% rispetto al trimestre precedente. In ambiti cruciali come l'automazione contabile, l'utilizzo dell'AI ha già superato il 70%. Forte di un fatturato record di 1,15 miliardi di euro nel 2025 (+12%) e di una base di oltre 3,1 milioni di clienti tra Italia ed Europa, il Gruppo ha deciso di non fermarsi. È stata infatti annunciata una nuova accelerazione degli investimenti in Ricerca & Sviluppo con l'orizzonte al 2030, per integrare l'AI nei processi decisionali quotidiani di imprese e professionisti.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026