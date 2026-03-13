‘Te lo taglio’, arriva la docu-serie su Lorena Bobbitt e gli altri casi

(Adnkronos) – Lunedì 16 marzo alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now, arriva la docu-serie 'Te lo taglio', un titolo provocatorio per una nuova docu-serie che indaga uno dei gesti più estremi della violenza intima: la mutilazione genitale maschile. Nel 1993, il caso di Lorena e John Wayne Bobbitt sconvolse il mondo. In una notte, dopo anni di presunti abusi, Lorena tagliò il pene del marito con un coltello da cucina. L'organo fu recuperato dalla polizia e riattaccato chirurgicamente. Seguirono due processi, un'eco mediatica planetaria e un dibattito che ancora oggi divide l'opinione pubblica. Partendo da questo caso simbolo, 'Te lo taglio' esplora altri rarissimi episodi di questo tipo di aggressione, scandagliando le cause psicologiche, i contesti sociali e gli impatti devastanti sulle vittime. Attraverso interviste esclusive, materiali d'archivio inediti e testimonianze dirette, la serie illumina un fenomeno oscuro, intrecciato a rabbia, vendetta, trauma e dinamiche di genere.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Marzo 2026