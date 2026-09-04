TCL porta a IFA 2026 il suo ecosistema “AI Inspired Life”

(Adnkronos) – TCL è in questi giorni all'IFA di Berlino con uno stand che occupa l'intero padiglione 21A della Messe Berlino e che l'azienda ha battezzato Inspiration Habitat. Il tema scelto per l'edizione 2026 è "AI Inspired Life", un filo conduttore che tiene insieme televisori, smartphone, tablet, elettrodomestici e dispositivi indossabili in un'unica narrazione di casa connessa. Stefan Streit, Chief Marketing Officer di TCL Europe, ha inquadrato l'operazione come una scelta di accessibilità più che di pura ostentazione tecnologica: l'obiettivo dichiarato è rendere l'intelligenza artificiale uno strumento utile nella quotidianità, non un fine a sé stante. Il fronte mobile è quello su cui TCL insiste maggiormente quest'anno, anche in virtù di un know-how nel settore che risale a decenni di attività nelle telecomunicazioni. La nuova serie P80 si articola su tre modelli: il P80 Ultra e il P80 Pro sono i primi smartphone al mondo a montare pannelli NXTPAPER AMOLED, tecnologia che combina i colori saturi tipici dell'AMOLED con i filtri anti-riflesso e anti-luce blu propri della gamma NXTPAPER. L'Ultra punta soprattutto sulla fotografia a lunga distanza, grazie a un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x e stabilizzazione ibrida; il Pro cerca invece un equilibrio più classico tra display, autonomia (batteria da 5800 mAh) e memoria, disponibile fino a 512 GB. Chiude la gamma il P80 base, pensato per un pubblico più attento al prezzo. Sul fronte tablet arriva la serie TAB A1, quattro modelli che si dividono tra un taglio da 11 pollici orientato all'intrattenimento e uno da 12,2 pollici, il Plus NXTPAPER, più adatto a streaming e produttività grazie al processore Snapdragon 4 Gen 2 e a una batteria da 10.000 mAh. Non manca l'attenzione al pubblico più giovane: la custodia Kid-Proof, compatibile con Google Kids Space e Family Link, si affianca al nuovo TCL Kids Watch K5, uno smartwatch con connettività 4G, videochiamate e localizzazione pensato come alternativa allo smartphone per i bambini. TCL presenta anche in anteprima il Tbot K5, un assistente da scrivania basato su intelligenza artificiale che accompagna i più piccoli nei momenti in cui non indossano l'orologio, e conferma il MoveTime MT48 come modello più evoluto della linea watch, con GPS a doppia frequenza L1+L5. Il capitolo audio e wearable si completa con gli auricolari open-ear CrystalClip, già visti al Mobile World Congress e qui riproposti anche in un'edizione con cristalli Swarovski, e con due proposte per gli smart glasses: i RayNeo iO, spessi appena 0,6 millimetri, e i RayNeo GT Max, primi occhiali AR al mondo certificati Dolby Vision. A completare l'offerta per le famiglie c'è AiMe, un robot companion modulare pensato per bambini dai tre anni in su, con interazione multimodale e una piattaforma di contenuti dedicata alla crescita. Sul versante televisivo, TCL arriva a IFA da leader di mercato: nel 2025 l'azienda ha chiuso l'anno come primo produttore al mondo per spedizioni di TV Mini LED, con una quota del 31,1%, e nel 2026 ha incassato quattro riconoscimenti EISA. Il vertice della gamma è occupato dai modelli SQD-Mini LED: l'X11L, ammiraglia assoluta, arriva fino a 20.736 zone di local dimming, 10.000 nit di picco e copertura completa dello spazio colore BT.2020; il C8L punta sull'accoppiata con l'audio Bang & Olufsen e il supporto Dolby Atmos; il C7L si rivolge invece a chi cerca refresh rate elevati, con 144 Hz nativi, pensati per streaming e gaming. Accanto a questi, l'A400 Pro NXTVISION integra la tecnologia QD-Mini LED in un corpo che, da spento, si trasforma in cornice digitale, mentre RM9L e RM7L completano l'offerta con la tecnologia RGB-Mini LED. Anche l'audio per la casa vede un aggiornamento importante con la soundbar flagship Q95K, un sistema 11.1.4 canali composto da 22 altoparlanti distribuiti tra barra, subwoofer wireless e diffusori posteriori, sviluppato ancora una volta insieme a Bang & Olufsen. La A65K, già premiata da EISA, punta invece su un profilo di appena 50 millimetri per integrarsi sotto i televisori più sottili, mentre la Z100 propone un'esperienza wireless pensata per i TV compatibili con Dolby Atmos FlexConnect. Il capitolo monitor si articola su tre proposte: il 32X3A OLED+, disponibile anche in versione da 27 pollici, il 27C2A QD-Mini LED orientato al dual-gaming e il 27P2A Pro, a cui si aggiunge quest'anno un taglio da 25 pollici pensato per ridurre l'affaticamento visivo nelle sessioni competitive più lunghe. Chiude la presentazione la divisione elettrodomestici, che tocca refrigerazione, bucato e climatizzazione. Tra i frigoriferi spicca il Dual Cooling, con circuiti separati per frigo e congelatore e una zona convertibile regolabile tra 5 °C e -20 °C, affiancato dal Mega Space SE, pensato per le cucine compatte, e dal Flexi Series, con ripiani reversibili e configurazioni modulari. Sul fronte lavatrici, la serie P5 Super Drum introduce un cestello da 540 mm e un sistema anti-macchia dedicato, mentre la P9 AI SuperDrum Ultra Tower combina lavaggio e asciugatura a pompa di calore regolando automaticamente i parametri di lavaggio in base al carico rilevato. Completano il quadro il purificatore FreshIN 3.0 e il climatizzatore VoxIN, che introduce il controllo vocale offline, oltre a una linea di soluzioni professionali e pompe di calore aria-acqua destinate al settore alberghiero e commerciale.

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Pubblicato il 4 Settembre 2026