Taylor Swift e Travis Kelce, la loro storia d’amore diventa un film di Natale

Travis Kelce e Taylor Swift sono la nuova 'coppia reale' degli Stati Uniti: da quando l'amore tra il giocatore dei Kansas City Chiefs e la cantante dei record è stato reso pubblico sono seguitissimi e amatissimi. Ora sembra che la loro storia abbia persino ispirato uno dei nuovi film di Natale prodotti dalla rete televisiva statunitense Lifetime. Nonostante i nomi siano differenti e i personaggi siano di fantasia, i media americani non hanno potuto fare a meno di notare le somiglianze tra la nascita dell'amore di Kence e Swift e la trama della commedia romantica pensata per il Natale 2024. 'Christmas in the Spotlight' ha per protagonista Bowyn, una famosa cantante pop che, nonostante interpreti spesso canzoni sull'amore e le relazioni, non ha ancora trovato l'uomo giusto e la sua fama e il suo lavoro pieno di impegni di certo non aiutano. Tutto sembra cambiare quando la star incontra un giocatore di football professionista, Drew, nel backstage di un suo concerto. Tra i due nasce subito qualcosa e il sentimento cresce quando iniziano a frequentarsi, ma una storia così, in cui entrambi hanno agende fittissime da rispettare può durare nel tempo? Può resistere alla pressione dei paparazzi, della stampa, dei fan e perfino delle rispettive famiglie? Sicuramente anche le fisicità e i look dei due protagonisti ricordano quelli di Travis Kelce e Taylor Swift. La biondissima Jessica Lord è Bowyn, mentre l'attore Laith Wallschleger (in precedenza giocatore di football) interpreta Drew. Nel cast anche Jeannie Mai e Haley Kalil. "Questo è stato uno dei ruoli più divertenti a cui ho avuto l'onore di dare vita. Non vedo l'ora che il pubblico incontri Bowyn", ha scritto Lord sui social. Negli Stati Uniti 'Christmas in the Spotlight' sarà trasmesso sul canale televisivo Lifetime il prossimo 23 novembre alle ore 20. Non è ancora stato reso noto se qualche televisione o piattaforma streaming lo abbia acquistato per distribuirlo in Italia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Ottobre 2024