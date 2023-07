Taylor Swift, concerto Milano: raddoppia data San Siro 2024

(Adnkronos) – Taylor Swift raddoppia l'appuntamento allo Stadio San Siro, a Milano, nell'estate 2024. La popstar ha infatti annunciato oggi ulteriori date per il suo Taylor Swift | The Eras Tour: una riguarda l'Italia, dove l'artista si esibirà il 13 e il 14 luglio. Il tour europeo Taylor Swift | The Eras Tour inizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto a Londra. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Luglio 2023