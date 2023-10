Taxi, Garante scioperi: “Proclamazione regolare, rispetta norme”

(Adnkronos) – La Commissione di garanzia sugli scioperi, con riferimento allo sciopero nazionale riguardante il settore Taxi, nella seduta del 3 ottobre 2023, "ha preso atto della regolarità della proclamazione, in quanto rispettosa della normativa vigente". Lo rende noto il Garante in un comunicato. Per quanto concerne le motivazioni e/o l’opportunità delle stesse, queste, sottolinea, "non possono essere oggetto di valutazione in quanto non attengono a profili di competenza dell’Autorità". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Ottobre 2023