Tavolo Tecnico IA, Cyber e Aerospazio alla Camera

(Adnkronos) – Il "Tavolo Tecnico sulla Resilienza e lo Sviluppo dei Domini AI, Cyber e Aerospazio", si è tenuto a Roma il 10 giugno 2026, presso la Sala Ex Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati. L'incontro, promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), ha riunito esponenti governativi e manager di grandi aziende tecnologiche nazionali e internazionali per esaminare i modelli operativi atti a preservare la competitività economica e la sovranità tecnologica del Paese. Durante le sessioni di lavoro sono intervenuti specialisti ed esperti provenienti da diversi segmenti industriali e di ricerca, tra cui William Nonnis per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Nino Guarnacci di Salesforce, Alessandra Santacroce, Direttrice delle Relazioni Istituzionali di IBM Italia, e Arturo Intelisano di Thales Alenia Space Italia. Il dibattito ha evidenziato come l'intelligenza artificiale, le architetture di cybersicurezza e l'ingegneria aerospaziale costituiscano tre domini strettamente interconnessi, non più gestibili come compartimenti stagni ma come elementi di un'unica strategia di difesa e sviluppo economico. Hanno contribuito all'approfondimento tecnico anche Mirko Leanza di Teleconsys, Marco Rosci dell'EPICODE Institute of Technology, i manager di RINA Alessio Ponte e Danilo Giacomo Diomede, Vittorio Piccinini di Lutech e Manuel Gomez di Algorint, delineando i requisiti formativi e strutturali necessari per colmare il divario di competenze nei mercati digitali ad alta specializzazione. La discussione ha preso in esame anche il ruolo delle imprese specializzate nella fornitura di servizi avanzati e nella progettazione di sistemi per l'aerospazio e il monitoraggio dei dati. I contributi di David Avino di Argotec, Leonardo Arcangeli di D-Orbit, Alessandro Di Felice di SpaceExe, Niccolò de Carlo di Sensoworks e Massimiliano Vaccari di Hipert hanno focalizzato l'attenzione sulla necessità di implementare standard di sicurezza informatica nativi e resilienti all'interno delle costellazioni satellitari e dei sistemi di calcolo periferico. I partecipanti hanno concordato sul fatto che il rafforzamento del tessuto produttivo dipenda dalla capacità di strutturare accordi di cooperazione orizzontale tra le grandi imprese e il comparto delle startup innovative, agevolando il trasferimento tecnologico e la protezione del patrimonio informativo aziendale e pubblico. Le conclusioni dei lavori hanno evidenziato l'esigenza di stabilire tavoli di confronto permanenti per allineare l'evoluzione normativa alle repentine trasformazioni tecnologiche dei mercati. Gabriele Ferrieri, Presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, ha esposto le linee programmatiche dell'organismo dichiarando che: "Il Tavolo Tecnico rappresenta un momento di confronto tra istituzioni e imprese sui temi che definiranno il futuro della nostra economia e della nostra sicurezza. Intelligenza artificiale, cybersicurezza e aerospazio sono pilastri di una strategia integrata per l’innovazione del Paese. Come ANGI continueremo a promuovere dialogo e collaborazione per valorizzare il talento italiano, sostenere la crescita delle imprese tecnologiche e rafforzare la competitività internazionale". L'incontro si è concluso con l'indicazione di procedere alla stesura di documenti operativi volti ad agevolare gli investimenti in ricerca e a strutturare percorsi accademici e professionali idonei a supportare le esigenze occupazionali dell'industria aerospaziale e della sicurezza informatica nazionale.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026