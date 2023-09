Tavole di Assisi: da sostegno a vita umana a stop a ideologia Gender, le 5 proposte al Governo

(Adnkronos) – Sabato 9 e domenica 10 settembre si sono tenute le Tavole di Assisi. Una due giorni di dibattiti organizzati da alcune delle principali sigle del panorama cattolico, conservatore e identitario italiano con due vescovi, numerosi intellettuali e più di quattrocento persone accreditate. Dai lavori sono emerse cinque proposte al Governo: 1) Protezione della sacralità della vita umana dal concepimento alla morte naturale. No alla cultura dell'aborto e al suicidio di Stato trasformati in diritti; 2) Sostegno alla natalità mediante il supporto al matrimonio, alle mamme e papà e all’urgente riforma dell'Isee; 3) Stop al Gender mediante l'immediato blocco delle carriere alias e la moratoria sui bloccanti della pubertà per i minori; 4) No a sanatorie sulla stepchild adoption. Mettiamo in Costituzione il diritto dei bambini a mamma e papà; 5) Supporto dell'azione di pace della Santa Sede in Ucraina e Russia. Questa prima edizione delle Tavole si è conclusa con l'appuntamento all'anno prossimo, sempre ad Assisi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



