Tavolate sotto le stelle: il 10 agosto Celle di San Vito invita tutti a cena

Sarà il concerto di Edoardo Vianello, con mezzo secolo di successi entrati nella colonna sonora delle vite di milioni di italiani, l’evento clou del cartellone degli eventi “Agosto 2023” del comune di Celle di San Vito. Il prossimo 14 agosto, con inizio alle ore 21.30, il cantante e cantautore romano di “Abbronzatissima” e di altri enormi successi musicali, si esibirà in un concerto tanto atteso non solo nel piccolo comune cellese ma anche dai cittadini dei comuni limitrofi. Previsto l’arrivo nel borgo di Celle anche di numerosi fans provenienti dal capoluogo e da altri centri del foggiano.

Edoardo Vianello nasce a Roma nel 1938 e cresce nel quartiere romano di San Giovanni. Nel 1962 la sua fama esplode con “Pinne fucile ed occhiali” e “Guarda come dondolo”. L’anno successivo conferma la sua notorietà con “Abbronzatissima” e “I Watussi” senza dimenticare pezzi celebri come “Sul cucuzzolo” e “Il cappello”. “Edoardo Vianello ha più di mezzo secolo di carriera e i suoi pezzi sono dei veri e propri tormentoni estivi – ha dichiarato la sindaca di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini – quest’anno abbiamo voluto puntare su di lui anche perché, nonostante l’età, continua a cantare dal vivo le sue famosi canzoni con grandissima energia e presenza scenica”. Il concerto di Vianello sarà seguito da uno spettacolo pirotecnico.

LE TAVOLATE DI SAN LORENZO. Altro evento molto atteso del cartellone agostano è la “Festa del vicino” che si svolgerà il 10 agosto dalle ore 20. Per l’occasione, ogni cellese cucinerà per i propri vicini di casa e poi, in grandi tavolate tra piazze e strade, tutti ceneranno insieme. Le tavolate in strada, sotto le stelle di San Lorenzo, sono ormai diventate una tradizione nel comune cellese. In ogni piazza ci sarà una tavolata. Ognuno contribuisce ad allestire la cena portando qualcosa. Per chi, invece, viene da fuori, vale la regola di aggiungere un posto a tavola. La Festa del Vicino è una tradizione che ha preso piede negli ultimi 20 anni. Nacque come festa di quartiere, poi è arrivata a coinvolgere tutto il paese.

I FALCHI E MUDÚ. Gli eventi agostani inizieranno l’8 agosto, alle ore 8.30, con il pellegrinaggio al santuario di San Vito dove, alle ore 11, si celebrerà una Santa Messa. Il giorno successivo, il 9 agosto, si terrà uno spettacolo di falconeria a cura dell’Associazione “I Falconieri dell’Irno”. Il 12 agosto altra serata molto attesa: alle ore 21.30 Nick D’Apollo terrà un concerto in onore di Domenico Modugno, mentre alle ore 23 andrà in scena lo spettacolo del “Mudù” con Umberto Sardella e Antonella Genga. Il cartellone agostano si concluderà il 18 agosto, alle ore 18, con una conferenza curata da Maria Laura Simeone e dal titolo “La via Traiana nel viaggio in Italia dall’Ottocento all’età contemporanea”. Seguirà, alle ore 21, una Sagra dai sapori Francoprovenzali con i cicatelli e altre primizie locali. Il cartellone degli eventi “Agosto 2023” è stato curato dall’Amministrazione comunale di Celle di San Vito e avrà il supporto operativo delle operatrici dello Sportello Linguistico.



Pubblicato il 7 Agosto 2023