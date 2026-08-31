Tasto 9 del Postamat, il ‘trucco’ che in pochi conoscono: ecco a cosa serve

(Adnkronos) – Se davanti a un Postamat capita di vedere qualcuno premere il tasto 9 prima di utilizzare lo sportello, non si tratta di una combinazione segreta. Quel semplice comando può infatti avviare il prelievo senza carta, una funzione che permette di ritirare contanti utilizzando lo smartphone al posto della carta fisica. La procedura è pensata soprattutto per chi ha lasciato il portafoglio a casa o, più semplicemente, preferisce utilizzare il telefono per autorizzare l'operazione. Per effettuare un prelievo cardless bisogna innanzitutto avere configurata l'app ufficiale di Poste Italiane e un prodotto abilitato al servizio. Una volta davanti a un Postamat compatibile, si apre l'app e si seleziona la funzione 'Prelievo senza carta'. A questo punto entra in gioco il tasto 9: è sufficiente premerlo una sola volta.

Sul display dello sportello compare un QR code, che deve essere inquadrato con la fotocamera dello smartphone direttamente attraverso l'app. Dopo la scansione, l’utente può scegliere la carta o il rapporto abilitato dal quale effettuare il prelievo, indicare l’importo e confermare l’operazione attraverso i sistemi di sicurezza previsti dall’app. L’autorizzazione può avvenire tramite codice PosteID oppure, sui dispositivi compatibili, mediante sistemi biometrici come impronta digitale o riconoscimento facciale. A quel punto il Postamat eroga normalmente il contante, senza che la carta venga inserita nello sportello. Una delle precisazioni più importanti riguarda i limiti. Il prelievo senza carta non consente di aggirare i massimali previsti dal proprio prodotto. Il telefono sostituisce la carta fisica nella procedura di identificazione e autorizzazione, ma gli importi massimi restano quelli stabiliti dalle condizioni della carta o del rapporto utilizzato. Anche la disponibilità del servizio può variare in base allo sportello e al prodotto posseduto. Non tutti i Postamat devono necessariamente offrire le stesse funzioni e il prelievo cardless è disponibile sugli ATM compatibili. Il principale vantaggio è evidente: non serve avere la carta con sé. Ma la procedura può offrire anche un ulteriore livello di protezione, perché evita di inserire fisicamente la carta nel lettore e di digitare il PIN della carta sul tastierino dell'ATM. Questo non significa, però, che si possano ignorare le normali precauzioni. Il QR code deve essere generato direttamente dal Postamat e scansionato esclusivamente tramite l'app ufficiale. È inoltre importante ricordare che nessun operatore dovrebbe chiedere per telefono il codice PosteID, la password o altri dati personali per autorizzare un prelievo. Prima di utilizzare lo sportello è sempre consigliabile controllare che tastiera, lettore e display non presentino elementi insoliti. Se qualcosa non convince, oppure se il QR code non compare o l'app non riconosce la procedura, è meglio annullare l'operazione. Il 'trucco' è in realtà una funzione ufficiale: sui Postamat compatibili, una singola pressione del tasto 9 avvia il sistema che collega l'ATM allo smartphone tramite QR code. In questo modo è possibile prelevare contanti senza inserire la carta fisica, utilizzando l'app di Poste Italiane per scegliere il rapporto, indicare l'importo e autorizzare l'operazione. Il dettaglio da ricordare è quindi molto semplice: non bisogna tenere premuto il tasto 9. Una pressione è sufficiente per avviare la procedura.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026