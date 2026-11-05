Attualità
Tasca (A2A): “Regole Ue omogenee per mercato unico economia circolare”
Occorre costruire un mercato unico dell’economia circolare su cui oggi tra gli Stati membri dell’Unione europea “ci sono ancora enormi differenze”. Così Roberto Tasca, presidente del Gruppo A2A e vicepresidente di Utilitalia con la delega agli Affari europei, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.
Pubblicato il 5 Novembre 2026