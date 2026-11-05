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Tasca (A2A): “Regole Ue omogenee per mercato unico economia circolare”

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Occorre costruire un mercato unico dell’economia circolare su cui oggi tra gli Stati membri dell’Unione europea “ci sono ancora enormi differenze”. Così Roberto Tasca, presidente del Gruppo A2A e vicepresidente di Utilitalia con la delega agli Affari europei, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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